محافظ قنا: طرح أراض متميزة أمام المستثمرين بنجع حمادي

أعلن محافظ قنا أشرف الداودي، أنه بصدد طرح أراض متميزة أمام المستثمرين بمدينة نجع حمادي بمساحات تبدأ من 2000 متر مربع وتصل إلى 5000 متر مربع، لاستغلالها تجاريا في مشروعات ( تجارية، تعليمية، طبية).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ قنا، لبحث سبل إعادة استغلال الموارد التي تمتلكها الدولة بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها.

وأشار المحافظ - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إلى أن طرح الأراضي سيحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات وصيانة المرافق الخدمية، وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية للحد من الفقر، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية وتعظيم استثمار جميع الموارد المتاحة بكافة قرى ومدن المحافظة، لضمان الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

