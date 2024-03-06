محافظة القاهرة: إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن على بعض المدارس والشوارع

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس وشوارع وميادين العاصمة؛ تقديرًا لما قدموه من تضحية في خدمة الوطن.

وأوضح المجلس- في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المحافظ خالد عبد العال- أن الموافقة تشمل الآتي:

- اسم اللواء الراحل محمد أمين نصر أمين صندوق "تحيا مصر" السابق، على أحد الكبارى الممتدة على محور الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي في حي مصر القديمة.

- اسم الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي، على الميدان الواقع بمنطقة تقاطع محور ياسر رزق مع امتداد كوبرى طه حسين بحيى المقطم.

- اسم البطل الشهيد عبدالرحمن على الشناوي على مدرسة الجولف الرسمية المتميزة بالشروق.

- اسم البطل الشهيد محمد جمال محمد علي على مدرسة حلوان الثانوية بنين بحى حلوان.

- البطل الشهيد بيشوي شهدي عبد المسيح على مدرسة المرج الإعدادية بنين بحي المرج.

- الشهيد أحمد فراج عبد الصبور على شارع عزبة الوالدة العمومي بحي حلوان.