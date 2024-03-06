رئيس الوزراء الكويتي: يجب استرداد كل الأموال المنهوبة

قدمت الحكومة الكويتية بلاغاً جديداً حول ما جرى في المكاتب العسكرية الكويتية في الخارج، مضيفة "ولم نقف عند هذا الحد، فالخطوات والإجراءات تتواصل لمكافحة الفساد وحماية المال العام.

ومن جانبه قال الشيخ الدكتور محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي: ليس المهم ان نعاقب من اعتدى على المال العام فحسب، لكن يجب استرداد كل الاموال التي تم الاعتداء عليها، وذلك برفع قضايا في مجموعة من الدول لاسترداد الأموال العامة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال اللقاء مع طلبة كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية اليوم على أن مكافحة الفساد وحماية المال العام على رأس الأولويات.