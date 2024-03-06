السفارة الروسية لدي ليبيا ترد على تقرير بريطاني بشأن الهجرة غير الشرعية

أصدرت سفارة ‎روسيا لدى ‎ليبيا، بيانا ردا على تقرير نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، بشأن خطط ‎موسكو لإغراق الغرب بالمهاجرين عن طريق السيطرة على حدود ‎ليبيا.

وقالت السفارة في بيانها : إن التقرير هدفه الترويج لـ"الكذب المحض"، للتأثير سلبًا على العلاقات الروسية الليبية، والتقليل من جهود الجانب الليبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت أن البريطانيين يحاولون التستر على سياستهم الخاصة وراء الكواليس المتمثلة في إغراق أوروبا بالمهاجرين غير الشرعيين.

وختمت السفارة بيانها قائلة : هذا هو الهدف الذي يسعى البريطانيين وحلفاؤهم إلى تحقيقه، منذ عام 2011، منذ دمر ‎الناتو ليبيا كدولة.