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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالعلامة الكاملة| تأهل 6 مصريين إلى نصف نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

صدى البلد

تأهل 6 لاعبين مصريين إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث، أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري، على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

ونجح محمد الجندي ومهند شعبان في التأهل من التصفية الأولى؛ بعدما احتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد 1186 نقطة لكليهما.

ومن المجموعة الثانية، تأهل معتز وائل؛ بعدما احتل المركز الثامن برصيد 1180 نقطة، وأحمد الجندي؛ بعد احتلاله المركز الـ12 برصيد 1176 نقطة.

وفي المجموعة الثالثة تمكن إسلام حامد وأحمد أشرف من التأهل؛ بعدما حصدا 1172 نقطة في المركزين العاشر والحادي عشر على الترتيب.

وحسب نظام البطولة يتأهل أول 12 لاعبا من كل مجموعة من المجموعات الثلاثة بالتصفيات إلى الدور نصف النهائي، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل بمشاركة 36 لاعبا، يتم تقسيمهم على مجموعتين، على أن يتأهل 18 لاعبا للدور النهائي، بواقع 9 لاعبين من كل مجموعة، ويقام نهائي فردي الرجال يوم السبت 9 مارس.

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، على مدار 3 سنوات بدأت عام 2022 مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024.

وتكمن أهمية البطولة في كونها تجمع أفضل اللاعبين على مستوى العالم من  أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.

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