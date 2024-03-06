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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عُمان تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.. تفاصيل

السفير عبدالله بن
السفير عبدالله بن ناصر الرحبي

أكدت سلطنة عُمان في كلمتها أمام جامعة الدول العربية أن حرية الشعب الفلسطيني وأمنه وحقه في تقرير مصيره في دولة مستقلة يعد قضية القضايا، وستبقى سلطنة عُمان دائما سندا للحق الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمة سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ؛ ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ورئيس وفد سلطنة عُمان المشارك في الدورة الـ (161) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية‎، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وشدد السفير رئيس وفد سلطنة عُمان، على إجراء تحقيق مستقل حول العدوان الإسرائيلي ومحاكمة إسرائيل على استهدافها المتعمد للمدنيين في قطاع غزة ومنشآتهم وحرمان السكان الفلسطينيين من احتياجاتهم الإنسانية وتجويعهم وإخضاعهم للحصار والعقاب الجماعي.

وأشار إلى أن سلطنة عُمان تتابع بقلق بالغ تواصل التصعيد المستمر في المنطقة دون حل، بينما العدوان الإسرائيلي الجائر في قطاع غزة يحصد عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء بين شهيد وجريح، من أطفال وشباب ونساء، لافتا إلى أن سلطنة عُمان تؤكد أن إنشاء الدولة الفلسطينية ضرورة وجودية، وبدونها يكون العالم قد حكم على الفلسطينيين بأن يكونوا تحت تهديد دائم بالعوز والإبادة والموت.

ودعا إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية للتوصل إلى اتفاقيات تنفيذية تضمن تحقيق حل سريع وفعال ، على أن يضم المؤتمر مكونات المجتمع الفلسطيني كافة دون استثناء.ضم وفد سلطنة عُمان المشارك في الدورة الوزارية، سعادة السفير الشيخ فيصل بن عُمر المرهون رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية ؛ وعددا من المعنيين بوزارة الخارجية.

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