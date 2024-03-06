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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الأهلي تلبي دعوة السفير المصري بالسعودية.. و«الدماطي» يهديه درع وعلم النادي

بعثة الأهلي والسفير
بعثة الأهلي والسفير المصري

لبَّت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دعوة السفير المصري بالسعودية أحمد فاروق، مساء اليوم الأربعاء، على هامش وجود الفريق في السعودية؛ للعب مباراة نهائي بطولة كأس مصر، الذي يقام على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

واستقبل السفير المصري، وفد النادي، الذي ضم محمد الدماطي رئيس البعثة عضو مجلس الإدارة، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، ومهند مجدي ومحمد الجارحي عضوي المجلس، وسمير عدلي المدير الإداري.

وقدم “الدماطي”، درع وعلم النادي، للسفير؛ تقديرًا للجهود التي بذلها رفقة طاقم السفارة، واستقباله للبعثة فور وصولها إلى مطار الرياض ظهر اليوم.

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