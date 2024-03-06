البنك المركزى: قرار رفع الفائدة يجعل للجنيه المصري قيمة للاستثمار

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إن التضخم من أشرس الأمراض التي تواجه أي اقتصاد، متابعًا: "كان أمام الاقتصاد تضخم مرتفع وتوقعات تضخم مستقبلية أعلى، ما حدث الفترة الماضية هو التخلص من الجنيه المصري من خلال شراء سلعة".

الحديد والدولار

وأوضح "عبدالله"، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "إكسترا نيوز"،عقب توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن هذه السلعة التي كان يتجه المواطن لاقتنائها وشرائها هي سلع بداية من الثلاجة أو حديد أو دولار والعديد من السلع الأخرى.

وأشار إلى أن قرار رفع الفائدة تم اتخاذه ليكون للجنيه المصري قيمة للاستثمار، والاحتفاظ به يكون مفيدا للمواطن المصري وللجميع.

https://www.youtube.com/live/lGXQcXPLiqI?si=8MtcFCCCswiHhZkn