حقيقة بيع نادي ميلان الإيطالي إلى صندوق الاستثمارات السعودي

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، حقيقة انتقال ملكية ميلان إلى صندوق الاستثمارات السعودي.

وكان تقارير قد ألمحت إلى أن الصندوق السعودي ينوي استثمار الكثير من الأموال في الكرة الأوروبية، وأبرزها شراء ميلان من مؤسسة "ريد بيرد" الأمريكية.

ووفقا لشبكة "بي إن سبورت" الرياضة، نفى مصدر من داخل مؤسسة ريد بيرد، المالكة لنادي ميلان، الأنباء التي انتشرت مؤخرا بشأن بيع الروسونيري إلى صندوق الاستثمارات السعودي.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي برصيد 56، بفارق 16 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.

يذكر أن جيري كاردينالي، مالك ميلان، سبق أن صرح بأنه يرحب بوجود استثمارات داخل الروسونيري من المنطقة العربية، لكنه يتمسك بأن يحتفظ بنسبة الأغلبية في أسهم النادي الإيطالي.

