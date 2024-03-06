قرار سعودي مهم يخص الحجاج والمعتمرين



اصدرت الهيئة العامة للموانئ السعودية قرارا بتعديل أجور خدمات الموانئ، واستثنت 6 سفن ومراكب من سداد رسوم الميناء.

كما استثنت الهيئة الحجاج والمعتمرين من رسوم الركاب المغادرين للميناء.

ووفق وسائل إعلام سعودية؛ فقد حددت الهيئة رسوم القدوم للميناء بـ1000 ريال للزيارة الواحدة لأي سفينة، و1000 ريال عند المغادرة، وحددت رسوم التخلص من النفايات بـ100 ريال عن كل سفينة في اليوم أو جزء منه، بينما فرضت رسوم على الركاب المغادرين بمقدار 50 ريالاً لكل راكب.

وتضمنت السفن والمراكب المعفاة من رسوم الموانئ أي سفينة تقل حمولتها الصافية عن 150 طناً، والسفن الشراعية والسنابيك، وصنادل التفريغ المحمولة (القوارب)، ومراكب الصيد والنزهة إلا إذا كانت تشغل حيزاً من رصيف تجاري.

وشمل الإعفاء من رسوم الموانئ؛ القاطرات، والصنادل، والحفارات، والقوارب، وغيرها، التي لا يستلزم عملها في الأحوال العادية الخروج خارج المياه الإقليمية، إلا إذا كانت تشغل حيزاً من رصيف تجاري.

كما تضمن الإعفاء السفن الحربية ومراكب الصيد العاملة في أعالي البحار إذا شغلت حيزًا على رصيف تجاري.