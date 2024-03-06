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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الطيران" توقع مذكرة تفاهم فنية بين سلطات التحقيق في الحوادث للدول الأعضاء بالإيكاو

صدى البلد

شارك وفد من وزارة الطيران المدني، فى الاجتماع الحادى عشر  لمجموعة سلامة الطيران الإقليمية بالشرق الاوسط والذى تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة بمدينة أبو ظبى خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس الحالى.

يأتي ذلك فى ضوء الاجراءات التى تتخذها وزارة الطيران المدني للعمل على رفع معدلات السلامة والأمان بقطاع الطيران وفقا للتشريعات الدولية.

وخلال فعاليات الاجتماع قام الطيار رامي منصور رئيس الادارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدنى، بالتوقيع على مذكرة تفاهم فنية متعددة الأطراف بين سلطات التحقيق فى حوادث الطيران للدول الأعضاء بمنظمة الطيران المدنى الدولى( ايكاو) بمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

وتهدف الاتفاقية الفنية الى تعزيز التعاون الفنى المشترك فى مجال تحقيق حوادث الطيران بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

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"الطيران" توقع مذكرة تفاهم فنية بين سلطات التحقيق في الحوادث للدول الأعضاء بالإيكاو

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