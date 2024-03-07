نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت أبنة هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

حرصت الفنانة سميرة سعيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تم استخدام زيت جوز الهند في الثقافة الهندية لعدة قرون كوسيلة لتجميل البشرة والشعر والأظافر، زيت آخر شائع بنفس القدر في مجال التجميل هو زيت الخردل، وعندما يتم الجمع بينهما، فهي وصفة رائعة للتحكم في تساقط الشعر من الجذور.