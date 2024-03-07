عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

الملكة رانيا
الملكة رانيا

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أبنة هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة|شاهد

حرصت أبنة هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

بالجلد الأسود| سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

حرصت الفنانة سميرة سعيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

ضعي هذه الزوت على شعرك لعلاج التساقط | تفاصيل

تم استخدام زيت جوز الهند في الثقافة الهندية لعدة قرون كوسيلة لتجميل البشرة والشعر والأظافر، زيت آخر شائع بنفس القدر في مجال التجميل هو زيت الخردل، وعندما يتم الجمع بينهما، فهي وصفة رائعة للتحكم في تساقط الشعر من الجذور.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

منخفض جوي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

والدة"عسلية"في قضية الجنرال اليمني: اتجوز المتهمة عرفي بعد حملها من غيره.. فيديو

سعره صادم.. فستان نانسي عجرم المفتوح يشعل السوشيال ميديا|شاهد

تعليق ناري من ميدو بعد دفع كهربا الغرامة قبل تحرير سعر صرف الدولار

موضوعات متعلقة

مناسب لجسمها.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في قطر

شمس الكويتية تستعرض أناقتها بإطلالة مختلفة|شاهد

أيتن عامر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

سارة سلامة تثير الجدل بملابس لافتة| شاهد

إطلالة تكشف عن مرض داليا مصطفى| شاهد

نشرة المرأة والصحة| كل ما يمكن معرفته حول مرض الفنانة داليا مصطفى ومخاطره.. جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها من رونالدو

جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها رونالدو.. شاهد

تشبه العروس .. مي عمر تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

ترشيحاتنا

إعلام إسرائيلي: تقديرات بموافقة الحكومة على فتح ممر آمن لإدخال مساعدات بقطاع غزة

خلال انتظار المساعدات.. مجزرة جديدة لقوات الاحتلال قرب دوار النابلسي

خلال أقل من أسبوعين| تفاصيل إحالة 4 متهمين للمفتي في مقتل اللواء اليمني

شبانة: عدم وجود رعاة في صورة المؤتمر الصحفي لمدرب الزمالك أمر غريب

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

بعد التعويم.. أرخص ساعات سمارت في مصر: خيارات تناسب الجميع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

بالجلد الأسود| سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة تجهيز بوبس الشيش بالأعشاب| جديد وغير تقليدي

فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

«كانوا في نزهة».. فيديو متداول يوضح حقيقة العلاقة بين نيرة صلاح وشروق أحمد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ