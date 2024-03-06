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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: الولايات المتحدة أتمت أكثر من 100 عملية بيع سلاح لإسرائيل

صدى البلد

في خضم الصراع الدائر في غزة، أفادت الجارديان بأن الولايات المتحدة قامت بأكثر من 100 عملية بيع أسلحة لإسرائيل، بما في ذلك آلاف القنابل. وعلى الرغم من أهمية هذه المعاملات، إلا أنها تمكنت من الإفلات من رقابة الكونجرس بسبب انخفاض كل منها إلى ما دون عتبة الدولار التي تتطلب الموافقة.

واصلت إدارة بايدن، على الرغم من إعرابها عن قلقها المتزايد بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية والأزمة الإنسانية في غزة، توريد الذخائر لتجديد ترسانة إسرائيل. وشملت هذه المبيعات ذخائر دقيقة التوجيه، وقنابل صغيرة القطر، ومدمرات للتحصينات، وأسلحة صغيرة، وغيرها من المساعدات الفتاكة.

وأثار النقاد مخاوف بشأن الافتقار إلى الشفافية والمساءلة في هذه المعاملات. ووصف آري تولاني، مدير مراقبة المساعدة الأمنية في مركز السياسة الدولية، هذه الخطوة بأنها مثيرة للقلق وشبهها بجهود الإدارات السابقة لتجاوز مراقبة الكونجرس.

وتضاف عمليات التسليم السرية التي قامت بها إدارة بايدن إلى المبيعات العسكرية الرئيسية الثلاثة التي تم الإعلان عنها علنًا منذ بداية الصراع. وتشمل هذه الأسلحة مجموعات القنابل الدقيقة وقذائف الدبابات ومكونات المدفعية، والتي تم توفيرها جميعها بموجب سلطة الطوارئ.

ورداً على الانتقادات، أكدت الإدارة أن مبيعات الأسلحة هذه تتماشى مع التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن النفس الإسرائيلي. ومع ذلك، تزايدت الدعوات لإعادة التقييم، مع مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة كوسيلة لوقف العنف في غزة.

وأدان ويليام هارتونج، خبير صناعة الأسلحة في معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، دور الولايات المتحدة في إمداد إسرائيل بالأسلحة وسط الصراع المستمر. وقال إن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الأمريكي والدولي، وكذلك سياسة إدارة بايدن المعلنة.

ويسلط الكشف عن مبيعات الأسلحة هذه، الضوء على مدى تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل والتحديات التي تواجهها إدارة بايدن في إدارة الصراع في غزة مع الوفاء بالتزاماتها تجاه إسرائيل والمعايير الإنسانية الدولية.

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