الرئيس السنغالي يحل الحكومة ويعين صديقي كابا رئيسا جديدا للوزراء

قرر الرئيس السنغالي ماكي سال حل الحكومة وتعيين وزير الداخلية صديقي كابا رئيسا جديدا للوزراء.
جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وسنوافيكم بآخر التفاصيل حال ورودها..
https://www.youtube.com/live/wjW3nTG36sc?si=eq6kHR5I_a37gpH3
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قرر الرئيس السنغالي ماكي سال حل الحكومة وتعيين وزير الداخلية صديقي كابا رئيسا جديدا للوزراء.
جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وسنوافيكم بآخر التفاصيل حال ورودها..
https://www.youtube.com/live/wjW3nTG36sc?si=eq6kHR5I_a37gpH3
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