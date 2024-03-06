بايدن يحث على اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار في غزة

أعرب الرئيس بايدن عن الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة مع استمرار المفاوضات بوساطة مصر وقطر. وشدد بايدن على ضرورة وقف الأعمال العدائية، محذرا من تصاعد المخاطر إذا استمر الصراع خلال شهر رمضان وذلك وفقا لما نشرته نيويورك تايمز. وأشار الرئيس إلى التعاون الإسرائيلي في المفاوضات، لكنه أكد أن الكرة الآن في ملعب حماس لقبول "عرض عقلاني".

وتأتي تصريحات الرئيس وسط مخاوف متزايدة بشأن اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تعتبره جميع الأطراف موعدًا نهائيًا حاسمًا. إن دعوات بايدن لوقف إطلاق النار تعكس المشاعر التي عبر عنها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونائبة الرئيس كامالا هاريس بعد اجتماعات مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.

خلفت الحرب، التي تقترب الآن من شهرها الخامس، أجزاء غزة مدمرة، واستشهاد الآلاف وأثر الجوع الشديد على مئات الآلاف. ومع ذلك، أبدت حماس استعدادًا ضئيلًا للتوصل إلى تسوية، وكررت مطالبتها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة قبل النظر في تبادل الأسرى.

وردًا على أسئلة حول إمكانية وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان، أكد بايدن على الحاجة الملحة للتحرك. وشدد على المخاطر المحتملة لاستمرار الصراع خلال الشهر الكريم وأكد مجددا الجهود المستمرة لضمان وقف إطلاق النار.