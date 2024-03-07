اليوم .. الحكم على المتهم بإنهاء حياة شخص لسرقته بالصف

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، الحكم على المتهم بقتـ ـل شخص لسرقته بالصف.

أحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم، بعد أنوجهت إليه تهمه قتل شخص لسرقته بالصف، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف.





وجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة قتل المجني عليه "رمضان.ج.ع" عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح ناري"بندقية آلى" قاصدا من ذلك قتله، وذلك بمساعده والاشتراك مع باقي المتهمين.

كما قام بالاشتراك مع المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه "رمضان"،و "نوبي"، وكان ذلكبطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهم حال سيرهم بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهر في وجيههما سلاحيين ناريين"بندقيتين اليتين" بقصد سرقتهما فاوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما، لكن لم يتمكن المتهمين من سرقة المجنيعليهم، لاعتراض المجني عليه الأول لهم وقاومهم حتى قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربا.



وقال المجني عليه "نوبي" سائق 55 سنة في تحقيقات النيابة العامة، إنه أثناء قيادته للسيارة خاصته وبرفقتهالمجني عليه "رمضان" فوجئ بسيارة ملاكي يستقلها المتهمون، وأجبروه على التوقف بسيارته.





وأكد أن المتهم الأول إطلاق أعيرة نارية في الهواء، وما أن تمكنوا من استيقافه حتي قاموا بالنزول من سيارتهم،وقاموا بتهديده والمجني عليه باستخدام الأسلحة النارية بقصد سرقتهما بالإكراه، وحاول المجني عليه صديقةمقاومتهم، بينما قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوبة قاصدا من ذلك قتله، ثم لاذوا بالفرار.