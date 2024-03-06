محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات إزالة التعديات واستعادة أملاك الدولة

وجه محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، بتكثيف حملات إزالة التعديات في إطار المرحلة الثانية للموجة 22؛ لاستعادة أملاك الدولة وردع المخالفين.



وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية، شن حي ثان المنتزة حملة بالتنسيق مع مديريتي الأمن والزراعة تم خلالها تنفيذ 8 قرارات إزالة أعمدة وحوائط بعزب "كرمللة، الزهور، حوض 12، الرحامنة، المنشية البحرية، الورداني، البرنس وسيكلام"، بالظهير الريفي للحي وتم الاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمعاقبتهم.



وفي سياق متصل، استقبلت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة بديوان الحي، ممثلين عن الوكالة الألمانية GIZ، والاتحاد الأوروبي، وصندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء وهيئة المجتمعات العمرانية ووحدة تطوير العشوائيات بمحافظة الإسكندرية.



وتناول الاجتماع متابعة المشروعات المدعمة والممولة من الوكالة بالحي، وتذليل كافة العقبات لتنفيذها، وسبل التنسيق مع المجتمع المدني، مع استعراض الإنجازات التي تمت خلال المرحلة الأولى لإقامة المشروعات التنموية والخدمية.

