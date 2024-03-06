السودان.. نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

إلتقى نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان مالك عقار اير بمكتبه اليوم ببورتسودان وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور محمد حسن دهب.

ووفق لوسائل إعلام سودانية ؛ فقد تناول اللقاء الحلول المقترحة لحل قضايا الطلاب في المستويات المختلفة للمراحل الجامعية، برواندا واوغندا، وموقف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأهلية، التي استأنفت الدراسة حضوريٱ وإلكترونيا في عدد كبير من الجامعات.

من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سعي الوزارة الجاد لحل قضايا الطلاب بعد التواصل مع سفارتى السودان برواندا واوغندا ووضع خطة بالتعاون مع وزارة الخارجية، ومتابعة هذا الملف حتى يتمكن الطلاب من إستئناف دراساتهم في تلك الدول وغيرها.

وأطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيادته على جهود الحكومة الليبية في فتح جميع مؤسساتها لإستيعاب الطلاب السودانيين والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكافة مؤسسات التعليم العالي الليبية.

وذكر البروفيسور دهب أنه قام بتوجيه جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأهلية بتسهيل وتبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بنقل وتحويل وتوثيق الشهادات للطلاب.

