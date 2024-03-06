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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهرامات تستقبل 200 طفل من المحافظات الحدودية ضمن مشروع «أهل مصر»

صدى البلد

زار أطفال المحافظات الحدودية، منطقة أهرامات الجيزة، اليوم الأربعاء، ضمن الزيارات الميدانية بالأسبوع الثقافي الثلاثين لمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 9 مارس الحالي.


وخلال الجولة، قُدمت للأطفال شروح مبسطة عن الأهرامات كونها واحدة من أهم المعالم الأثرية حول العالم، وخصوصا هرم خوفو، المصنف كأحد عجائب الدنيا السبع القديمة، كما استمع الأطفال لشرح حول إعجاز بناء الأهرامات وفق نظام عمل دقيق دال على عظمة المصري القديم، وحسن تخطيطه وإتقانه للعمل، كما تفقد الأطفال تمثال أبو الهول الشهير وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.


وتستضيف هيئة قصور الثقافة 200 طفل من محافظات أسوان والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر مع أطفال الأسمرات من القاهرة، وتقدم لهم عدة ورش فنية وحرفية متنوعة بخلاف الزيارات الميدانية التثقيفية لأهم معالم القاهرة، ويقدم ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وينفذ بإشراف لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمشرف التنفيذي للأسبوع.


ويُعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.

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