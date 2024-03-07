بعد تكريمها .. بربارة نعيم تكشف تفاصيل لقاءها مع السيدة الأولى

شهدت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، وكرمت عددًا من السيدات الرائدات فى المجالات المختلفة.

ومن أبرز المكرمات الأخت الراهبة بربارة نعيم التي وهبت حياتها لخدمة المرضى بحب شديد وتفاني تستحق عليه كل الإشادة والتقدير.

وعبرت بربارة عن سعادتها بتكريمها من قرينة الرئيس السيسي، وأن جهد السنين كُلل بجائزة كبيرة.

لا أستحق كل ذلك

وأضافت بربارة لصدى البلد أنها لم تتوقع التكريم وقالت للسيدة انتصار السيسي" شكرا جدا لا أستحق كل ذلك وردت عليها “متقوليش كده تستحقي كل خير ”.

وتابعت أنا خريجة تمريض وقاهرية والدير الذي أخدم فيه المرضى في بورسعيد ذهبت له منذ عام 1994.

وأشارت أنها تحب خدمة المرضى وأنها لا تشعر بأي صعوبات بل تتغلب على أي عوائق وتأخذ البركة من الخدمة.

وتوجهت بالشكر إلى الرئيس الذي شجع المرأة المصرية لتقف بجانب بلدها فلولاها كانت الدولة انهارت فهى التي تتحمل وهي رمانة الميزان داخل وخارج البيت.

واختتمت حديثها أنها فخورة بالمرأة المصرية الذكية وتتمنى أن لا تجد أى مريض يعاني من الآلام .

وعبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن بالغ تقديرها للمرأة المصرية، التى تُعد مصدر إلهامٍ ورمزًا للتميز والعطاء.

ونشرت قرينة الرئيس عددًا من الصور خلال مشاركتها فى الحفل وتكريم عدد من السيدات، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "أؤكد على التزامنا بالعمل جنبًا إلى جنب مع كل امرأة مصرية، من أجل بناء مستقبل مشرق يُعلى من شأن المرأة ويحتفى بإسهاماتها القيمة فى كافة المجالات. أن مسيرة تمكين المرأة هى مسيرة الأمة بأكملها نحو النمو والتطور