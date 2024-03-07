فاروق جعفر: سيد نيمار الأفضل للزمالك في مركز الظهير الأيمن.. وروقا ودونجا في الوسط بجوار السعيد

أكد فاروق جعفر مدرب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة نهائي كأس مصر تختلف مطلقا عن مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري، كما أنها المرة الأولى التي تقام خارج مصر، وبالتأكيد استعدادات الناديين ستكون قوية لتلك المواجهة، مشددًا على أن الزمالك استعد مبكرًا بعدما سافر قبل الأهلي إلى الرياض.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "لاعبو الزمالك كان لديهم فرصة كبيرة في الاستعداد لمواجهة الأهلي، والمباراة صعبة بكل تأكيد، جوزيه جوميز ورط نفسه بتصريحاته عن الفوز بكأس مصر، خصوصًا أنه لازال جديدًا على الفريق الأبيض، ولكن أتمنى أن تخرج المباراة بشكل قوي يليق بالقطبين".

وأضاف: "نريد المحافظة على شكل الكرة المصرية، خصوصا أن الأهلي والزمالك لديهم عناصر جيدة، والزمالك لابد أن يكون لديه حارس مرمى يقظ في تلك المباراة، ولابد من انتقاء عناصر الخبرة، وبالتالي محمد عواد هو الأكثر خبرة، ولكن محمد صبحي لديه ثقة ودوافع كما أنه يلعب بقدمه أفضل وفقًا لتفكير جوزيه جوميز، لكن الحالة النفسية والمعنوية ستفرق كثيرًا وكذلك قدرة الحارس على تنظيم اللعب، ومباريات القمة يظهر فيها دائمًا نجوم، لكن محمد عواد الأفضل بسبب خبراته".

وتابع جعفر: "لا يجب مشاركة عمر جابر في مركز الظهير الأيمن خوفا من استغلال المساحات خلفه من جانب حسين الشحات، صطفى الزناري أيضا ليس حلًا للجبهة اليمنى.. لذلك أرى أن الأفضل حمزة المثلوثي الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، ومباريات الأهلي والزمالك لها أفكار مختلفة وتكليفات آخرى، وعمر جابر يؤدي في مركز الوسط أفضل من الظهير الأيمن".

وزاد: "ثنائية السعيد ودونجا في الوسط غير جيدة، خصوصا في ظل قوة وسط الأهلي وسرعته، ولذلك الأفضل دونجا وروقا وأمامهم عبدالله السعيد، كما أن محمد شحاتة لازال يفتقد لعنصر الخبرة، وهي مباراة صعبة ومضغوطة".

وأكمل: "سيف الجزيري خاض أكثر من مباراة بين القطبين، ولذلك لابد من مشاركته في قيادة هجوم الزمالك، وبالعودة لخط الدفاع من الصعب المجازفة بـ محمود علاء ومصطفى الزناري، ولذلك من الأفضل وجود سيد عبدالله نيمار في الجبهة اليمنى مع المثلوثي وحسام عبدالمجيد وفتوح في الخط الخلفي".

وتابع: "مواجهة الاهلي والزمالك تحتاج للاعبين صغار في السن، وسيد نيمار لاعب جيد وسريع مع وجود دونجا لمساندته في الناحية اليمنى، ولابد من وجود عمر جابر وشيكابالا على الدكة للاستعانة بهم على حسب سير المباراة".

وختم: "التشكيل الأمثل، محمد عواد، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، سيد نيمار، أحمد فتوح، نبيل عماد دونجا، محمد اشرف روقا، عبدالله السعيد، زيزو، سيف الجزيري، مصطفى شلبي".