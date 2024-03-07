عرابي: كهربا رقم واحد في هجوم الأهلي..واعتذرت عن عدم الانضمام لجهاز المنتخب

أكد أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق، أن وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأحمر الجديد لاعب واعد، ولكن من الصعب أن يقال بأنه أصبح لاعبًا أساسيًا في تشكيلة الفريق، بخلاف لاعبين آخرين مثل محمد عبدالمنعم أو حسين الشحات أو إمام عاشور أصبحوا من الركائز الأساسية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "محمود كهربا كان عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الأهلي، ومشاركته في نهائي كأس مصر أمام الزمالك سيكون وفقًا لرؤية السويسري مارسيل كولر، خصوصا بعد غيابه عن اللقاءات السابقة، ولكن الطبيعي أنه رقم واحد في الهجوم، ووسام أبوعلي غيابه لن يؤثر على هجوم الأهلي".

وأوضح: "كهربا لاعب جيد وسيكون لديه رغبة كبيرة في تسجيل أهداف خلال لقاء الكأس، وحال جلوسه بديلا واللعب بـأنتوني موديست فسوف يشارك كهربا خلال المباراة".

وتابع: "الزمالك يملك لاعبين جيدين على رأسهم زيزو وفتوح وشيكابالا وعبدالله السعيد وناصر ماهر، واللاعبون الجدد سيحاولون الظهور بشكل جيد، خصوصا أنهم يتمتعون بخبرات كبيرة، أيضا سيف الجزيري مهاجم مميز".

وأكد: "الأهلي لديه استقرار فني، وكولر موجود منذ فترة طويلة مع الفريق، ويحفظ كل شئ على عكس جوميز الذي تولى المسئولية مؤخرا، لكن المباراة ستكون قوية بين الفريقين، وأرى أن الأهلي الأقرب للمكسب لكن كرة القدم يحدث فيها كل شئ".

وأشار إلى أن تشكيل الأهلي أصبح معروف للجميع ولا خلاف على وجود مصطفى شوبير، ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وعلي معلول، ومروان عطية وإمام عاشور والثالث بجوارهم سيكون حسب رؤية كولر وأتمنى وجود عمرو السولية على حساب كوكا، وأفشة سيكون ورقة في الشوط الثاني، أما الهجوم فسوف يشارك بيرسي تاو، حسين الشحات، والمفاضلة ستكون بين موديست وكهربا.

وزاد: "هناك أسماء كثيرة من الممكن أن تشارك خصوصا كريم نيدفيد الذي لعب عدة مباريات مؤخرا، ومن الوارد الدفع به بجوار مروان عطية وإمام عاشور، لكن المدير الفني سيكون له رؤية مختلفة في المباراة".

وواصل: "إمام عاشور لاعب مهم ومحوري في وسط ملعب الأهلي ولديه قدرات هجومية جيدة، وحسين الشحات أيضًا من مفاتيح لعب الفريق الأحمر، والذي يتميز بالثبات الانفعالي ويتألق كثيرًا في مواجهات الزمالك، والفريق يمتلك عناصر جيدة تمتلك خبرات في المواجهات الكبرى مثل محمد عبدالمنعم وعلي معلول".

وتابع: "لدي شعور بأن الأهلي قادر على الفوز بناءًا على معيطات الاستقرار الفني في الفترة الأخيرة، وحال انتصار الزمالك سيكون بركلات الترجيح، والفريق الأبيض لديه أيضا أسماء جيدة".

وأتم: "إبراهيم حسن مدير المنتخب، تواصل معي من أجل العمل في منتخب مصر، وعلاقتي بالتوأم جيدة ولعبنا سويًا لمدة 15 عامًا في الأهلي، ولكن اعتذرت عن عدم التواجد في الجهاز الفني، وذلك لأسباب خاصة بي، وأنا من أكبر الداعمين لهم، ورشحتهم كثيرًا للعمل في المنتخب وأتمنى مساندتهم كثيرًا في المرحلة المقبلة، والجهاز الفني يضم عناصر جيدة ومنهم طارق سليمان ومحمد عبدالواحد".