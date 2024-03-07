عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرابي: كهربا رقم واحد في هجوم الأهلي..واعتذرت عن عدم الانضمام لجهاز المنتخب

صدى البلد

أكد أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق، أن وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأحمر الجديد لاعب واعد، ولكن من الصعب أن يقال بأنه أصبح لاعبًا أساسيًا في تشكيلة الفريق، بخلاف لاعبين آخرين مثل محمد عبدالمنعم أو حسين الشحات أو إمام عاشور أصبحوا من الركائز الأساسية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "محمود كهربا كان عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الأهلي، ومشاركته في نهائي كأس مصر أمام الزمالك سيكون وفقًا لرؤية السويسري مارسيل كولر، خصوصا بعد غيابه عن اللقاءات السابقة، ولكن الطبيعي أنه رقم واحد في الهجوم، ووسام أبوعلي غيابه لن يؤثر على هجوم الأهلي".

وأوضح: "كهربا لاعب جيد وسيكون لديه رغبة كبيرة في تسجيل أهداف خلال لقاء الكأس، وحال جلوسه بديلا واللعب بـأنتوني موديست فسوف يشارك كهربا خلال المباراة".

وتابع: "الزمالك يملك لاعبين جيدين على رأسهم زيزو وفتوح وشيكابالا وعبدالله السعيد وناصر ماهر، واللاعبون الجدد سيحاولون الظهور بشكل جيد، خصوصا أنهم يتمتعون بخبرات كبيرة، أيضا سيف الجزيري مهاجم مميز".

وأكد: "الأهلي لديه استقرار فني، وكولر موجود منذ فترة طويلة مع الفريق، ويحفظ كل شئ على عكس جوميز الذي تولى المسئولية مؤخرا، لكن المباراة ستكون قوية بين الفريقين، وأرى أن الأهلي الأقرب للمكسب لكن كرة القدم يحدث فيها كل شئ".

وأشار إلى أن تشكيل الأهلي أصبح معروف للجميع ولا خلاف على وجود مصطفى شوبير، ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وعلي معلول، ومروان عطية وإمام عاشور والثالث بجوارهم سيكون حسب رؤية كولر وأتمنى وجود عمرو السولية على حساب كوكا، وأفشة سيكون ورقة في الشوط الثاني، أما الهجوم فسوف يشارك بيرسي تاو، حسين الشحات، والمفاضلة ستكون بين موديست وكهربا.

وزاد: "هناك أسماء كثيرة من الممكن أن تشارك خصوصا كريم نيدفيد الذي لعب عدة مباريات مؤخرا، ومن الوارد الدفع به بجوار مروان عطية وإمام عاشور، لكن المدير الفني سيكون له رؤية مختلفة في المباراة".

وواصل: "إمام عاشور لاعب مهم ومحوري في وسط ملعب الأهلي ولديه قدرات هجومية جيدة، وحسين الشحات أيضًا من مفاتيح لعب الفريق الأحمر، والذي يتميز بالثبات الانفعالي ويتألق كثيرًا في مواجهات الزمالك، والفريق يمتلك عناصر جيدة تمتلك خبرات في المواجهات الكبرى مثل محمد عبدالمنعم وعلي معلول".

وتابع: "لدي شعور بأن الأهلي قادر على الفوز بناءًا على معيطات الاستقرار الفني في الفترة الأخيرة، وحال انتصار الزمالك سيكون بركلات الترجيح، والفريق الأبيض لديه أيضا أسماء جيدة".

وأتم: "إبراهيم حسن مدير المنتخب، تواصل معي من أجل العمل في منتخب مصر، وعلاقتي بالتوأم جيدة ولعبنا سويًا لمدة 15 عامًا في الأهلي، ولكن اعتذرت عن عدم التواجد في الجهاز الفني، وذلك لأسباب خاصة بي، وأنا من أكبر الداعمين لهم، ورشحتهم كثيرًا للعمل في المنتخب وأتمنى مساندتهم كثيرًا في المرحلة المقبلة، والجهاز الفني يضم عناصر جيدة ومنهم طارق سليمان ومحمد عبدالواحد".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعره صادم.. فستان نانسي عجرم المفتوح يشعل السوشيال ميديا|شاهد

أول سلعة تتأثر| تفاصيل تراجع أسعار اللحوم بين 70 إلى 150 جنيها.. الكيلو بكام الآن ؟

600 ألف دولار و220 ألف ريال.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية تجارة عملة كبيرة

بعد قرارات المركزي.. مفاجأة كبرى في أسعار السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان

ذهب وعملات بـ27 مليون جنيه.. سيدة ونجلها يستخدمان أسلوب المقاصة لتحويل أموال المصريين بالخارج

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

زي العربيات.. سر دقة طبق الفول والطحينة في المنزل

جبل فلوس ودهب.. الداخلية تعلن عن قضية كبيرة لتجميع أموال المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

إبراهيم عبد الجواد يكشف حقيقة تلصص كولر على مران الزمالك

عرابي: كهربا رقم واحد في هجوم الأهلي..واعتذرت عن عدم الانضمام لجهاز المنتخب

اليوم.. محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية

دعاء شهر رمضان كامل .. كلمات قبل حلول هلاله

رئيس السنغال يحل الحكومة ويعين صديقي كابا رئيسا جديدا للوزراء

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط | تفاصيل

ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة|شاهد

قبل رمضان| طريقة تحضير دجاج بانيه

سيرين عبد النور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

«كانوا في نزهة».. فيديو متداول يوضح حقيقة العلاقة بين نيرة صلاح وشروق أحمد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ