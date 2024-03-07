السعدني: نضخ في الأسواق يوميا متوسط 75 طنا وتصل إلى 120 في رمضان

قال العميد محمود السعدنى العضو المنتدب للشركة المصرية للحوم، وصل اليوم 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي، مشيرا إلى أن الضخ لم يتوقف من السودان رغم المشكلات الموجودة بها، ونحن نحاول تنويع مصادر الحصول على الماشية.



وأضاف السعدني خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" مع الاعلامى "يوسف الحسينى" أن الأسعار لدينا تقل عن السوق المحلي 30 أو 40 %، وهناك جزارين كثر بدأوا في خفض أسعار اللحوم البلدية ونضخ في الأسواق يوميا متوسط 75 طنا وتصل إلى 120 طنا في رمضان



وناشد العميد محمود السعدنى العضو المنتدب للشركة المصرية للحوم، المواطنين بأنه لا داعى للتكالب على اللحوم خلال شهر رمضان فاللحوم متوفرة وآمنة تماما .