رئيس السنغال يحل الحكومة ويعين صديقي كابا رئيسا جديدا للوزراء

أعلنت الرئاسة السنغالية الأربعاء أن الرئيس ماكي سال قرر حل الحكومة وتعيين صديقي كابا رئيسًا للوزراء.

وقالت الرئاسة إن السنغال ستنظم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 مارس الجاري. في حين، اعتمدت الجمعية الوطنية في السنغال الأربعاء قانون عفو عن الأفعال المرتبطة بالعنف السياسي في السنوات الأخيرة.

يأتي هذا، بعدما كان قد أنهى الرئيس السنغالي ماكي سال جدلا سياسيا كبيرا في البلاد أواخر شهر فبراير الماضي بتأكيده أن ولايته الرئاسية ستنتهي في وقتها المحدد.

وكان سال قد أفصح خلال مقابلة تلفزيونية قائلا إن "الثاني من أبريل 2024 سيكون نهاية فترة ولايتي في رئاسة البلاد، ونهاية علاقتي الملزمة مع الشعب السنغالي رئيسا للجمهورية. أرجو حسم هذا الجدل بوضوح".

وكان المجلس الدستوري قد قضى بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة شهور، وإبقاء الرئيس في منصبه إلى حين انتخاب خلف له. كما ألغى المجلس مرسوم سال الذي عدل الجدول الزمني للانتخابات قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعدها المحدد.