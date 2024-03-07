شبانة: عدم وجود رعاة في صورة المؤتمر الصحفي لمدرب الزمالك أمر غريب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي قيمته التسويقية كبيرة، ولديه رعاة كثيرين، وهو ما ظهر خلال المؤتمر الصحفي لـ مارسيل كولر، مشيرًا إلى أن هناك رعاة لـ الزمالك أيضًا ولم يتواجدوا في المؤتمر الخاص بجوزيه جوميز.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "رعاة الأهلي كثيرين ولكن المباراة من حق اتحاد الكرة تنظيميًا، ولكن من الملفت عدم وجود رعاة في مؤتمر جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك".

وأضاف: "الصورتين لـ مؤتمر كولر، ومؤتمر جوميز قبل نهائي كأس مصر، كانت غريبة للغاية، خصوصا أن هناك رعاية عامة لبطولة كأس مصر، بالإضافة إلى أن المؤتمر الصحفي للأهلي شهد اهتمام اعلامي كبير".

وواصل: "أشعر أن هناك ظلم تعرض له الزمالك بسبب عدم وجود رعاة في مؤتمر جوميز، وكل الرعاة كانوا في المؤتمر الصحفي للأهلي".