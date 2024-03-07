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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبومسلم: إمام عاشور لن يتأثر بأي استفزازات..وكهربا الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

صدى البلد

أكد أحمد أبومسلم نجم النادي الأهلي السابق، أنه من الصعب وجود اي استفزاز من جانب اللاعبين وجماهير الزمالك لـ إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن تفكير اللاعب تغير وأصبح متألق مع الأهلي ومنتخب مصر، وبالتالي فأنه لن يتأثر بأي استفزازات خلال اللقاء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "إمام عاشور أصبح لاعب اساسي في الأهلي وعقليته تغيرت، كما أن إدارة الناديين أصبح لديهم علاقة جيدة، والمباراة ستشهد كرة قدم جيدة، بعيدًا عن الأزمات، وإمام أصبح لديه تركيز شديد من أجل تحقيق البطولات".

وأضاف: "هناك لاعبين في الفريقين لديهم حلول في الملعب مثل زيزو وشيكابالا وسيف الجزيري في الزمالك وعقلية عبدالله السعيد مختلفة تماما لكنه لم يقدم المردود القوي حتى الآن، أما الأهلي لديه لاعبين مميزين مثل حسين الشحات وكهربا وبيرسي تاو وإمام عاشور بعدما وصلوا لقمة الفورمة الفنية خلال الفترة الأخيرة".

وأكمل: "المباراة صعبة على الفريقين، في وجود لاعبين جيدين في الأهلي والزمالك، وجوزيه جوميز مدرب جيد، والفريق الأحمر يعاني من أزمة في خط الهجوم بعد غياب وسام أبوعلي، وهو من اللاعبين المميزين، والموضوع سيكون مختلف لو بدأ أنتوني موديست، لكن لابد أن يشارك كهربا أساسيا".

وواصل: "كهربا دائمًا يتألق في المباريات الهامة ومتعود على الضغوط وهو من نوعية اللاعبين الذين يجيدون إحراز أهداف داخل منطقة الجزاء، لذلك لابد من الدفع به أساسيا والحصول منه على أفضل مستوى خلال اللقاء، بينما انتوني موديست لا يتميز سوى في الكرات العرضية".

وأتم: "أتوقع فوز الأهلي على الزمالك 2-1، وسوف يتم حسم اللقاء في الـ90 دقيقة، والمباراة صعبة للغاية في ظل الأجواء والاهتمام الكبير والجماهيرية التي تحظى بها المواجهة".

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