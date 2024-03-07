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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديانج سيغيب عن الأهلي لمدة ثلاث أشهر.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المالي ديانج سوف يغيب عن المشاركة مع الأهلي لمدة ثلاث أشهر قادمة بسبب إجراء جراحة الركبة، مشيرًا إلى أن اللاعب سيعود في وقت متأخر هذا الموسم للمشاركة مع الفريق.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "ديانج خضع لمنظار استكشافي أثبت حاجته لجراحة تنظيف الركبة وكذلك إزالة جزء من الغضروف، وخضع للجراحة في غضروف الركبة وسيغيب ثلاث أشهر".

وأضاف: "خالد بيبو عقد جلسة مع إمام عاشور، وطالبه بضرورة التركيز في الملعب وعدم الالتفات لأي أمور مستفزة، واللاعب وعد مدير الكرة بالأهلي بالالتزام والتركيز خلال اللقاء".

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