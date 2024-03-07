عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضى: هناك مسئولية كبيرة على الجماهير المصرية في السعودية

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن الفترة الماضية كان بعض مسئولي الأهلي والزمالك يداعبون الجماهير عبر السوشيال ميديا، وبعض المسئولين كانوا السبب في الأزمات، مشيرا إلى أن الأمور تغيرت بعض زيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك، ووجود علاقة طيبة بين مجالس الإدارات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc: "ستكون هناك مسئولية كبيرة على الجماهير المصرية في السعودية، وعدم اثارة أي مشكلات، وألا يحاولوا استفزاز أي لاعب، والأمور تكون مختلفة لأي لاعب داخل المستطيل الأخضر".

وأضاف: "هناك لاعبين في الأهلي والزمالك تظهر وتتألق في المباريات الكبرى، على رأسهم كهربا الذي يجيد اللعب في لقاءات القمة، بالإضافة إلى أن امام عاشور سيكون له دور كبير في اللقاء".

وواصل: "أمال الزمالك تتعليق بـ عبدالله السعيد في التألق خلال لقاء نهائي الكأس، ولازال هناك مفاضلة بين بعض الأسماء في المراكز، والأفضل مشاركة محمد عواد، وعمر جابر في الجبهة اليمنى، وبجواره حسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح، ونبيل دونجا وعبدالله السعيد ومحمد شحاتة، وزيزو ومصطفى شلبي وسيف الجزيري".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

تعليق ناري من ميدو بعد دفع كهربا الغرامة قبل تحرير سعر صرف الدولار

ترشيحاتنا

باين عليها السن.. أين اختفت بطلة فيلم الحاسة السابعة «رانيا الكردي»|فيديوجراف

توقع حفض التضخم .. جيه.بي مورجان يوصي بشراء أذون خزانة مصرية

عملات وتماثيل.. الأمن يضبط أعدادا كبيرة من الآثار داخل شركة بالغربية

كولر يراهن على ثلاثي الأهلي أمام الزمالك بتعليمات واضحة

رئيس الوزراء: الدولة أصبحت واثقة من تدبير العملات الأجنبية اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد

وزير النقل: إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة لزيادة الطاقة الاستيعابية للبضائع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

بالجلد الأسود| سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة| فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ