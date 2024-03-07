ناقد رياضى: هناك مسئولية كبيرة على الجماهير المصرية في السعودية

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن الفترة الماضية كان بعض مسئولي الأهلي والزمالك يداعبون الجماهير عبر السوشيال ميديا، وبعض المسئولين كانوا السبب في الأزمات، مشيرا إلى أن الأمور تغيرت بعض زيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك، ووجود علاقة طيبة بين مجالس الإدارات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc: "ستكون هناك مسئولية كبيرة على الجماهير المصرية في السعودية، وعدم اثارة أي مشكلات، وألا يحاولوا استفزاز أي لاعب، والأمور تكون مختلفة لأي لاعب داخل المستطيل الأخضر".

وأضاف: "هناك لاعبين في الأهلي والزمالك تظهر وتتألق في المباريات الكبرى، على رأسهم كهربا الذي يجيد اللعب في لقاءات القمة، بالإضافة إلى أن امام عاشور سيكون له دور كبير في اللقاء".

وواصل: "أمال الزمالك تتعليق بـ عبدالله السعيد في التألق خلال لقاء نهائي الكأس، ولازال هناك مفاضلة بين بعض الأسماء في المراكز، والأفضل مشاركة محمد عواد، وعمر جابر في الجبهة اليمنى، وبجواره حسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح، ونبيل دونجا وعبدالله السعيد ومحمد شحاتة، وزيزو ومصطفى شلبي وسيف الجزيري".