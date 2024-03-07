بشير التابعي يشرح حالة لاعبى الأهلى قبل لقاء الكأس

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن مباراة الأهلي والزمالك بمثابة "عُرس رياضي" والجميع ينتظر تلك المباراة، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض سيفرق معه كثيرًا التتويج بلقب كأس مصر واللاعبون الجدد يريدون إثبات جدارتهم ايضا، مؤكدا أيضا أن المارد الأحمر لديه رغبة عارمة في الفوز بالبطولة، ودائما مواجهات القمة تمثل بطولة خاصة لأي فريق.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc: "كهربا بعيد عن المباريات منذ فترة طويلة، ونسبة مشاركته في المباراة معدومة بالنسبة لي وفقا لحسابات مارسيل كولر".

وأضاف: "لا أتوقع ظهور إمام عاشور بشكل جيد، لأنه سيكون عليه ضغط كبير، وسيعاني من الشد العصبي، وهو من النوع الذي عندما يتعرض للضغوط لا يظهر بشكل جيد".

وتابع: "مصطفى شوبير ستكون مواجهة القمة بداية جيدة له، لأنها أما أن تكون بداية أو نهاية، واتوقع تألق زيزو من الزمالك، ونسبة الاستحواذ ستكون للاهلي بنسبة 60%، والفرص لن تكون كثيرة".

وأتم: "من الوارد أيضا تألق علي معلول أو عمر كمال حال المشاركة في تلك المباراة".