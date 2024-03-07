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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرشح الرئاسة عن ولاية مينيسوتا الأمريكية ينسحب من سباق الديمقراطيين للرئاسة.. ويدعم بايدن

صدى البلد

علق عضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية مينيسوتا، دين فيليبس، حملته للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، معلنا دعم منافسه، الرئيس الديمقراطي جو بايدن، في السباق نحو إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.


وقال فيليبس، في تصريحات إذاعية، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية أمس الأربعاء: "سأعلق حملتي وسأؤيد الآن الرئيس بايدن لأن الخيارات واضحة للغاية"، محذرا من أن "البديل" هو الرئيس السابق دونالد ترامب، واصفا إياه بـ"الرجل الخطير للغاية".


يذكر أن رجل الأعمال دين فيليبس "55 عاما" لم يحظ بشهرة واسعة عندما أعلن، في أكتوبر الماضي، خوضه السباق الصعب أمام بايدن، وقدم عضو مجلس النواب الأمريكي الذي فاز بهذا المنصب ثلاث مرات، نفسه على أنه مرشح أصغر سنا من بايدن، مستشهدا باستطلاعات الرأي التي أظهرت أن الديمقراطيين يريدون بديلا، لكنه فشل في وقف مسيرة الرئيس الحالي نحو الفوز ببطاقة الترشيح التي بات قريبا منها.

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