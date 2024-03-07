برئاسة قطر.. انعقاد الاجتماع الـ57 للجنة الثقافية العامة لدول مجلس التعاون

أفادت وكالة الأنباء القطرية؛ بأن الاجتماع السابع والخمسين للجنة الثقافية العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض برئاسة دولة قطر.

وبحسب الوكالة القطرية؛ فقد ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع مريم ياسين الحمادي، مديرة إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة، ضمن رئاسة دولة قطر لمناقشة الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس 2020 - 2030.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات والأنشطة والفعاليات الثقافية الخليجية التي من شأنها تعزيز التعاون الثقافي بين دول الأعضاء، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الـ27 لوزراء الثقافة بدول المجلس.

كما تمت مناقشة الخطة السنوية للفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة ولوائح وأنظمة العمل الثقافي المشترك والحساب الخاص بالأنشطة الثقافية المشتركة والتعاون الدولي في المجال الثقافي ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية ومنصة إحصاءات الثقافة ورؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة بدول مجلس التعاون.

وأكد الاجتماع أهمية حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية وتناول مقترح الأمانة العامة الخاص بتبادل الخبرات على رأس ‏العمل والتدريب، ومقترح المملكة العربية السعودية بإنشاء جهاز يعنى بأعمال معارض الكتاب والنشر في دول مجلس التعاون.