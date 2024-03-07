الحوثيون يحذرون: على العالم ألا يقع في تضليل أمريكا

حمل الناطق بأسم أنصار الله ورئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام الاحتلال الأمريكي والبريطاني تداعيات عسكرتهما البحر الأحمر.

وقال محمد عبدالسلام: أكدنا مرارا وتكرارا أن السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة هي المستهدفة بغرض الضغط على كيان العدو لوقف عدوانه وحصاره على غزة.

وأضاف : كان على أمريكا أن تستجيب لنداء شعوب العالم وترغم "إسرائيل" بوقف عدوانها، لكنها ذهبت لخيار التصعيد وتوسعة الصراع خلافا لادعاءاتها.

وأردف : القوات الحوثية لا تستهدف أي سفينة إلا بعد تحذيرها بعدم العبور، وهناك من ينصاع ويتراجع وهناك من يرفض فيتم استهدافُه.

وأتم : على العالم ألا يقع في تضليل أمريكا وينسى جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة إسرائيليا بحق أهالي غزة وبدعم أمريكي كامل.

