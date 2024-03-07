فنلندا تشيد بجهود مصر في المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة اقتصاديا

نظمت وزارة العمل اجتماعاً مع ممثلى وزارة الخارجية الفنلندية لعرض انجازات وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل والتى تم إنشائها عام 2019، والوحدات الفرعية التابعة لها بمديريات العمل ، يأتي ذلك فى إطار مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر وتونس والمغرب الذى يُنفذ بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل ،والممول من وزارة الخارجية الفنلندية.. وأوضح بيان صحفي اليوم الخميس، أنه من أهم انجازات" وحدة المساواة بين الجنسين" بالوزارة : قراراي وزير العمل رقم 43 و 44 ،حيث بإلغاء المهن المحظور على النساء ،والسماح بالعمل ليلا ،مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهن، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتوفير وسيلة انتقال، وفقا لما يحدده القانون، والقرارات الوزارية المنفذة له،وإطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل و أنشطتها وكيفية العمل على تنفيذها ..كما تم التطرق إلى تدريب مفتشى السلامة والصحة المهنية على تغير المناخ والاقتصاد الاخضر وتأثيره على عمل المرأة الذى عقد مؤخرا .

ومن جانبهم أشاد الجانب الفنلندي بالجهود التى قامت بها الوحدة والتى تشير إلى أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتضع على أولوياتها الامتثال للمعايير الدولية التى صدقت عليها..وبحث الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون المستقبلى بين الوحدة والمشروع،حيث توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الجهود واستكمال مسيرة ودور "الوحدة" للمزيد من مشاركة المرأة في العمل والتنمية ،وعلى أن تتضمن الخطة المستقبلية، استكمال الخطة التدريبية الخاصة بالاقتصاد الاخضر لضمان تحقيق الانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا ، وكذلك تنظيم بعض الأنشطة التى تستهدف تبادل الخبرات بين الوزارة ،ووزارتي العمل فى تونس والمغرب ، وتنفيذ بعض أنشطة الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل خاصة إجراء بعض الدراسات الخاصة بتأثيرات تغير المناخ وزيادة معدلات تشغيل النساء من خلال التدريب خاصة على المهن غير التقليدية منها مهن الذكاء الاصطناعي.

حضر الاجتماع من الجانب الفنلندي ازاى هيرفونين - مستشار اول شئون المناخ والبيئة ، سوفى سيبيلا - مسئولة التعاون الإنمائي الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعن منظمة العمل الدولية ايناس العيارى - المستشارة الفنية الرئيسية لمشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر وتونس والمغرب بمنظمة العمل الدولية وليلى ابو زيد - مسئولة مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر وتونس والمغرب.

.كما حضر عن" وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة ،المستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل والمدير التنفيذي لوحدة المساواة ، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية وعضو الوحدة المركزية، وأمنية عبد الحميد ، مساعد فني لوزير العمل وعضو الوحدة المركزية، ولمياء محمود ، مدير إدارة الرعاية وعضو وحدة المساواة بمديرية العمل ببورسعيد، ونهلة عبد الفتاح كيميائي أول سلامة وصحة مهنية وعضو الوحدة بمديرية العمل بالمنوفية