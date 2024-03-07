هل يتمكن الإنسان من التحدث مع الحيوانات بمساعدة الذكاء الاصطناعي؟

قالت المهندسة أميمة الحلبي، المتخصصة فى الذكاء الاصطناعي، إن الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان والبشر هم من يتحكمون به، وهو سلاح ذو حدين، مشيرة إلى أنه يحسن ثروات كثيرة بحياتنا.

وأضافت المهندسة أميمة الحلبي، خلال حوارها عبر “زووم” ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن إيلون ماسك يحاول أن يدخل الشريحة التي يقوم بصنعها الآن لمحاولة مساعدة الناس الذين يعانون من قصور أو شيء فى أعصابهم، وبالتالي تلك الشريحة تجعل الإنسان يتحكم فى أعصابه.

وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي سيجعل الإنسان يستطيع التحدث مع الحيوانات، وترجمة لغته، حيث إن الذكاء الاصطناعي يستخدم ما يسمى الصوتيات الحيوية الرقمية، وهي عبارة عن شفرات دقيقة جدا يتم تركيبها للحيوانات، بحيث تلقط تردداتهم وتحولها لبيانات رقمية من أجل فهمه.