وضعت صورته علي قبعتها..قرار عاجل لجامعة عراقية ضد طالبة بسبب صدام حسين

أصدرت جامعة عراقية قرارا بإحالة طالبة للتحقيق، بسبب وضعها صورة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، على قبعة تخرجها، وذلك بعد تداول الفيديو بشكل واسع على "إكس"، تويتر سابقا.

وأعاد مستخدمون اكس المقطع الذي أظهر الطالبة وهي تضع صورة صدام حسين على قبعتها من الأعلى أثناء حفل تخرجها من "كلية الرافدين الجامعة".

وفي بيان لها عبر فيسبوك قالت الجامعة العراقية ": "استنادا الى الصلاحيات القانونية وعملا بالسياقات المنصوص عليها في تعليمات انضباط الطلبة وقانون رقم 32 لسنة 2016 فقد تقرر إحالة الطالبة في قسم تقنيات المختبرات الطبية التي ظهرت في مقطع التخرج المتداول إلى اللجنة التحقيقية وذلك لتورطها بارتكاب محظور قانوني يتعلق بالترويج لطاغية البعث المقبور"، على حد تعبيرها.

وختمت كلية الجامعة بيانها: "وتؤكد كلية الرافدين الجامعة التزامها بالثوابت الوطنية والقانونية والأخلاقية التي تستند اليها رسالتها التعليمية الهادفة الى خدمة المجتمع وحماية حرمها الجامعي من السلوكيات التي تجرمها القوانين والتشريعات العراقية".