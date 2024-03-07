دورة تدريبية لعلوم صيدلة الأورام للعاملين بـ «التأمين الصحي» لرفع كفاءتهم

نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية لصيادلة الأورام، من العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، تحت عنوان «دورة التميز لعلوم صيدلة الأورام»، وذلك تزامنًا مع مرور 60 عاماً على إنشاء هيئة التأمين.



يأتي هذا التدريب العلمي، بالتعاون مع الجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام، ويستمر على مدار يومين، ويضم جلسات علمية نظرية وحوارية بين الحاضرين من الصيادلة، وذلك بحضور عدد من الخبراء المصريين المتخصصين بمجال الأورام، وعلى رأسهم مدير مستشفيات المعهد القومي للأورام الدكتور رأفت عبدالفتاح، وكذلك مشاركة عدد من الخبراء الأجانب.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، إن هذا التدريب يُقام للمرة الثالثة على التوالي، ويستهدف رفع كفاءة الصيادلة بمجالات علوم الأورام، وكيفية التعامل مع أدوية السرطانات والكيماويات المعالجة، فضلا عن نشر التوعية بضرورة اهتمام الصيدلي بطرق علاج مرضى السرطان، وجرعات العلاج، ومتابعة فرق التمريض في جرعات العلاج.



وأضاف أن التدريب يشمل توفير أهم النظريات والبحوث العلمية حول أحدث ما توصل إليه العلم بمجال صيدلة الأورام، حيث يضم التدريب عدة محاضرات تشمل، تعريف الصيدلي بكافة مجالات التشخيص والعلاج الدوائي لجميع مرضى السرطان ومتابعتهم من قبل إشراف الجهات المختصة، ومحاضرة عن القيادة في مجال الرعاية الصحية.



من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي، أن هذه الدورة تساهم في تعريف الصيدلي بأهمية التعامل مع جميع المستحدثات لتطوير آليات العلاج لمرضى السرطان، مؤكدا أن وزارة الصحة، تولي اهتماماً حقيقاً نحو استمرار تنظيم دورات وحلقات علمية ونقاشية بين العالمين بالقطاع الصحي بكافة التخصصات، على مستوى محافظات الجمهورية، كما أعرب الحاضرون من الأطباء المتدربين عن مدى رضائهم بهذه الدورة.



وأشار رئيس اللجنة المنظمة للتدريب الدكتور وليد فؤاد، إلى أن برنامج التدريب مدته 12 ساعة، ضمن البرنامج العلمي المعتمد من الاتحاد الأوروبي التخصصي لعلاج الأورام EUSOP، حيث يهدف إلى تعزير مهارات الصيادلة بهيئة التأمين الصحي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، كما يتطرق التدريب إلى شرح الإرشادات السريرية، واستشارات وتعليم المرضى، ومعايير الجودة في صيدلية الأورام، وخطة وتوثيق الرعاية الصيدلانية، والطوارئ في علاج الأورام، ومعدات الحماية الشخصية والتعامل الآمن.