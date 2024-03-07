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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. انفجار قوي بالقرب من أحد المساجد بريف درعا

أرشيفي
أرشيفي

استهدف إرهابيون ينتمون لفصائل محلية، بعبوة ناسفة، مجموعة من عناصر الجيش السوري بالقرب من أحد المساجد في الحي الغربي بمدينة نوى بريف درعا الغربي، حيث سمع صوت دوي الانفجار في المدينة، وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وبحسب ما أشار إليه المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ فقد جاء ذلك بعد قصف إسرائيلي استهدف موقعين في محيط تل أم حوران بين مدينتي نوى وجاسم بريف درعا، عقب قصف صاروخي من قبل مجموعات مدعومة من “حزب الله” باتجاه الجولان السوري المحتل.

وكانت قوات الاحتلال قصفت بصاروخين على الأقل، موقعين عسكريين في محيط تل أم حوران بين مدينتي نوى وجاسم في ريف محافظة درعا، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

وكانت المجموعات المدعومة من “حزب الله” أطلقت صواريخ سبقت القصف الإسرائيلي، باتجاه الجولان المحتل.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 54 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 67 شخصا.

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