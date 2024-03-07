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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الري يتفقد وحدة تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة ويوجّه بمكافأة المتميزين|صور

صدى البلد

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع  مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة و مسئولي الوحدة لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية لدى الجهات المختلفة .

وتم خلال الاجتماع استعراض نسب تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب ، ومناقشة إجراءات وآليات تحفيز  المهندسين والعاملين القائمين على عملية تحصيل مستحقات الوزارة بالإدارات المركزية بالمحافظات .

وأكد الدكتور سويلم على حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للوزارة لدى العديد من الجهات ، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات ، مع اتخاذ اللازم لتذليل التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل ، مع تعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة .

ووجه بسرعة الانتهاء من وضع قواعد لتحفيز مندوبي التحصيل والقائمين علي الإشراف علي عملية التحصيل ، بحيث تعتمد هذه القواعد علي زيادة إثابة المجتهد صاحب أعلى قيم تحصيلية ، مع زيادة تلك الحوافز حال قيام مسئولي التحصيل بتخطي المستهدف التحصيلي الشهري ، بحيث تكون منظومة تحفيزية تنافسية للنهوض بأعمال التحصيل وإسترداد كافة مستحقات الوزارة .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية زيادة معدلات التحصيل لتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة طبقا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ ، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد .

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