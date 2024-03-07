المصرية للعلوم النووية تكرم الفائزين بجوائز تماضر الخلفاوي وهشام فؤاد لعام 2023

احتفلت الجمعية المصرية للعلوم النووية بتسليم الفائزين من شباب الباحثين بجائزة الدكتور تماضر الخلفاوي في مجال الاندماج النووي لعام 2023، وفاز بها الدكتور محمــد مختـــار حفنــي، الأستاذ المساعد بأكاديمية المستقبل.

كما فاز بجائزة الدكتور هشام فؤاد علي في مجال كيمياء وتكنولوجيا دورة الوقود النووي لعام 2023 كلاً من الباحثتين بهيئة الطاقة الذرية الدكتورة أوليفيا عبد العظيم الحفناوي ،القائم بأعمال رئيس قسم الضمانات والحماية المادية بمركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والدكتورة مهـا علي إبراهيم يوسف، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء التحليلية والرقابة، بمركز المعامل الحارة.

وقد حضر الاحتفال وتسليم الجوائز الدكتور هشام فؤاد علي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق ورئيس مجلس أدارة الجمعية والدكتور عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ، والدكتور عبد الفتاح هلال – نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق وأمين عام الجمعية، والدكتور خالد صقر رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق واعضاء مجلس الادارة والدكتور فريد أبو النور نائب رئيس الهيئة سابقاً، والدكتور سمير عبد العزيز رئيس المركز الإقليمي للنظائر المشعة سابقاً، والدكتورة غادة إبراهيم عيسى رئيس مركز البحوث النووية الأسبق والدكتور عبد الشافي ايراهيم، والدكتورة صوفيا يحيي، والدكتورة عزة عبد الفتاح ، والدكتور أحمد عاشور والدكتور حسن صالح والأستاذة الدكتورة سهام المراكبي وبحضور لفيف من علماء هيئة الطاقة الذرية من جميع مراكز الهيئة المختلفة.

وقدم الدكتور عبد الفتاح هلال – نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق وأمين عام الجمعية عرض عن الجمعية منذ نشأتها في عام 1967 والذي رأس مجلس إدارتها في ذلك الوقت الدكتور ابراهيم فتحى حمودة رئيس مؤسسة الطاقة الذرية وكان أمين الصندوق الدكتور محمود محفوظ وزير الصحة الأسبق.

ثم استعرض أسماء رؤساء الجمعية منذ نشأتها حتى الأن وهم: أ.د إبراهيم أبو سنة - أستاذ الاشعة بكلية الطب - جامعة عين شمس ، أ.د إبراهيم فتحي حمودة - رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية سابقاً، أ.د. تماضر الخلفاوي رئيس مركز البحوث النووية سابقاً، أ.د. أحمد فؤاد الخولي – رئيس قسم التطبيقات البيولوجية سابقاً، أ.د. أبراهيم يس مصطفى – مدير المركز الإقليمي سابقاً، أ.د. عبد الفتاح هلال – نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية سابقاً، ، واخيراً وحتى الأن أ.د. هشام فؤاد علي رئيس هيئة الطاقة الذرية سابقاً.



كما أضاف بأن الجمعية قد نظمت عدد 13 مؤتمر دولي وأخرها الذي تم عقده في شهر فبراير 2024 بالغردقة، هذا بالإضافة إلى الأنشطة والندوات العلمية والأنشطة المتميزة للجمعية.

دعم شباب العلماء والباحثين في المجالات المختلفة

وفي كلمته أوضح الدكتور هشام فؤاد رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن الجمعية المصرية للعلوم النووية تدعم شباب العلماء والباحثين في المجالات المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في جميع مراكز البحوث والجامعات المصرية الحكومية والخاصة عن طريق هاتين الجائزتين، كما أنها مستمرة بكوادرها في تقديم ونشر العلوم النووية ودعم أنشطتها.

وبدوره، صرح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية بأن الجمعية المصرية للعلوم النووية من أبرز وأكبر الجمعيات العلمية في مصر و التي تغطي مجالات العلوم النووية وهي تذخر بمجموعة منتقاة من القيادات منذ نشأتها وحتى الأن كما أنها تدعم شباب العلماء والباحثين بدعمها المستمر لهم وتقدير المتميزين منهم، وأن الهيئة تدعم جميع أنشطتها وتفخر بها.



كما هنأ شباب الباحثين الفائزين بجائزة الدكتور تماضر الخلفاوي في مجال البلازما والاندماج النووي وتطبيقاتها لعام 2023 وجائزة الدكتور هشام فؤاد في مجال كيمياء وتكنولوجيا دورة الوقود النووي لعام 2023.



و صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذا الاحتفال بتسليم جوائز الدكتور تماضر الخلفاوي وجائزة الدكتور هشام فؤاد يحفز جميع الباحثين من شباب العلماء على بذل الجهد نحو الحصول على الجوائز في مجالاتها المحددة.