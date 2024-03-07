الرئيس يوفد مندوبين للتعزية في منير ثابت واللواء أحمد رشدي

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كلا من اللواء خالد محمد نبيل خيري للتعزية في وفاة اللواء طيار متقاعد منير صالح ثابت، واللواء أحمد رشدي للتعزية في وفاة والد السيد حسام كمال، والعميد خالد علي محمد للتعزية في وفاة المستشار سامي السيد أبو حسين..وإبلاغ أسرهم خالص العزاء والمواساه.

