عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعثه التصديري للصناعات الكيماوية تنطلق للسوق الأوغندي

صدى البلد

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة  عن أنتهاء فاعليات بعثته التجارية إلى كينيا والتي نظمها  بالتعاون مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات  في الفترة من 3 وحتى 6 مارس الجاري .

شهدت البعثة لقاءات مكثفة للشركات المشاركة  وعددها 30 شركة  بالمشترين الأجانب  من كينيا والدول المجاورة لها حيث تعد كينيا دولة ساحلية وبها موانيء لاستقبال الواردات من مختلف دول العالم.

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس انه يتابع أعمال  البعثة التجارية بشكل مستمر معربا عن امتنانه لدعم التمثيل التجاري في دولة كينيا وكذلك البنك التجاري الدولي لأعمال البعثة 
.
أوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن كافة القطاعات المشاركة سواء من مجلس الكيماويات بقطاعاته المختلفة أو مجلس مواد البناء وجدت إقبالا من المشترين حيث تم الاتفاق علي عدد من التعاقدات المبدئية التي  سيتم متابعتها حتى دخولها حيز التنفيذ.
وأكد أن الشركات المصرية استطاعت تحقيق كثير من أهداف البعثة المرجوة وعلي رأسها إقبال السوق الكيني علي  المنتجات المصرية والتي وجدت رواجا مابين  العملاء من كينيا.

من جانبه كشف يحي المنشاوي مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه سوف ينطلق الوفد المصري إلى اوغندا اليوم  لبدء بعثة جديدة ولقاء عملاء جدد في السوق الاوغندي .
يذكر أن الوفد المصري يضم ممثلي 30 شركة مصرية اضافة إلي ممثلي المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة (محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس ويحي المنشاوي مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي )ومن مجلس مواد البناء والحراريات أحمد عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي وعمر منصور وريم محمد من الفريق التنفيذي لمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  ووليد الزمر مستشار التجارة والترويج بمشروع تريد والدكتورة أمل غزال من شركة أي تي ال للشحن واللوجستيات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

بعد تحرير سعر الصرف.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب .. تفاصيل

ترشيحاتنا

مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة| فيديو

مدرب الزمالك يحذر من 3 لاعبين في الأهلي .. تفاصيل

عصائر طبيعية تناسب مريض السكر فى الإفطار الرمضاني

رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف لحضور احتفال دار الإفتاء باستطلاع هلال رمضان

البورصة المصرية تربح 80 مليار جنيه بمستهل تعاملات اليوم

التعليم تعلن عن وظائف خالية في مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

بالجلد الأسود| سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

«كانوا في نزهة».. فيديو متداول يوضح حقيقة العلاقة بين نيرة صلاح وشروق أحمد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ