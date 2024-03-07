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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1164 شاحنة و144 سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 3893 راكبا بموانئها.


وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن حركة الواردات شملت 5500 طن بضائع، و587 شاحنة و117 سيارة؛ فيما شملت حركة الصادرات 14500 طن بضائع، و577 شاحنة و27 سيارة.


وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية، بينما تغادره السفينتان الرياض وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 4600 طن بضائع و425 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي "كوين نفرتيتي، سينا، وآور".
 

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