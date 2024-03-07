مدبولي: الدولة تستورد بولستر بـ800 مليون دولار سنويا | فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصنع شركة مصر للحرير الصناعي قديم وتم إحلاله وتجديده، لافتا إلى أن الدولة في أشد الحاجة لهذه الصناعة لتعميق الصناعة وزيادة الاستيراد لتلبية الاحتياجات المحلية.

وأكد مدبولي أن الحكومة جاهزة لتقديم الحوافز المطلوبة لاستمرار تشغيل المصنع حتى لا يتوقف مرة أخرى، ولا بد من مشاركة القطاع الخاص.

الدولة تستورد منتج البولستر بجميع أنواعه

وأضاف رئيس الوزراء، خلال تفقده مصنع شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البولستر، أن الدولة تستورد منتج البولستر بجميع أنواعه بما يقارب 800 مليون دولار سنويا.

وشدد على أن الدولة تشجع إقامة مثل هذه المصانع لتغطية الإنتاج المحلي.