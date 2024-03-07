نداء عاجل للحكومة الإماراتية بشأن نظام التشغيل ios

وجه مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات نداءً عاجلا للجميع بضرورة تحديث نظام التشغيل ios" الخاص بأجهزتهم إلى أحدث إصدار من قبل شركة آبل.

وأرجع المجلس، في بيان له، ذلك لتفادي أية اختراقات أو تسريبات للمعلومات والبيانات الشخصية.

كما أعرب المجلس عن تقديره للتعاون المستمر نحو توفير منظومة رقمية آمنة.



وأصدرت شركة آبل مؤخرًا، تحديثات أمنية لنظام التشغيل ios لسد ثغرتين أمنيتين والتي تؤثر على أجهزة iPad iPhone.

وتسمح الثغرة للمهاجمين بتجاوز الإجراءات الأمنية على الجهاز المتأثر وإمكانية الوصول إلى معلومات حساسة.