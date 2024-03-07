تنتج 120 طنا يوميا|مدبولي يستمع لشرح حول تطوير شركة مصر للحرير الصناعي

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى عرض تفصيلي عن مراحل تطوير شركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار بعد توقف دام ١٢ سنة منذ عام ٢٠١٢.

وقال العضو المنتدب للشركة، إن الشركة تنتج ١٢٠ طنا يوميا من خيوط الحرير من خط واحد، ونعمل على تشغيل خط الثاني لزيادة الإنتاج، لافتا إلى أن الشركة لديها ١٥٠ ألف عامل، وتم رفع كفاءة المعدات بالشركة، إضافة إلي استيراد بعض قطع الغيار وذلك للتحديث الشركة.

وأضاف العضو المنتدب، أن تكلفة المنتج ٢٠ مليون دولار في العام، ونحن ضمن واحدة من أفضل ١٠ شركات علي مستوي العالم في إنتاج الحرير.