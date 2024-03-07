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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤسس "حوار مجتمعي تربوي": 5 مطالب يجب مراعاتها بلجان امتحانات الثانوية العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت منى أبو غالي، مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي، أن هناك عددا من المطالب لأولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 يجب على وزارة التربية والتعليم مراعاتها ووضعها في الاعتبار.

وقالت “أبو غالي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، لابد لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من  تجنب المشاكل البسيطة والصغيرة قبل وقت كافٍ من انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى لا تتحول إلى مشاكل كبيرة وقت الامتحانات.

وأضافت مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي، "هناك تفاصيل بسيطة لكن الاهتمام بها سيكون في مصلحة طلاب الثانوية العامة 2024 وهي: 

  • الاهتمام بجودة المقاعد التي  يجلس عليها الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024  لتكون مريحة للطالب
  • توفير المراوح في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 ومراعاة ارتفاع درجات الحرارة وقت الامتحانات فبعض الطلاب يعانون اشد المعاناه من الحرارة لدرجة “النزف من الانف ”
  • مراعاة دقة ترجمة امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب المدارس اللغات لان الطلاب يعانون سنويا من اخطاء الترجمة التي تضرهم اثناء الاجابة
  • توفير اوراق زيادة للبابل شيت منعا لشكاوى الطلاب المستمرة ، فلابد من اتاحة تبديل البابل شيت في حال وجود اي مشكلة فيه حفاظا على عدم الاضرار بالطلاب اثناء التصحيح
  • تدريب المراقبين جيدا بحيث يكونوا على دراية كافية بالتعامل مع الشكاوى او المشكلات التي قد يتعرض لها اي طالب في لجان امتحانات الثانوية العامة

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعتمد ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

 

وجاءت تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد من وزير التربية والتعليم كما يلي :

الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الاحصاء

إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الاولى

السبت 2 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافيا

الاربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكامل

الاربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024 : الديناميكا

 

وفاز جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 برضا الطلاب وأولياء الأمور والخبراء التربويون ، دون حدوث اي شكاوى او استغاثات من تفاصيله مثلما يحدث كل عام .

فبعد أن اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وتم إعلانه في بيان رسمي من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، توالت ردود الافعال التي تعبر عن حالة الرضا التام عن تفاصيل ومواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع الشعب (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )

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