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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تطالب بتكثيف التعاون لمواجهة التهديدات الإرهابية المستمرة والمتطورة

ارشيفي
ارشيفي

أكدت دولة قطر حرصها على الاستمرار في دعم جهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، كونها مساهمًا رئيسيًا في دعم برامج مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومبادراته الاستراتيجية لأكثر من خمس سنوات.

وبحسب البيان الصادر عن الخارحية القطرية؛ فقد قررت الدوحة تجديد دعمها المالي السنوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حتى نهاية العام 2026.

وشددت الوزارة القطرية  أيضًا علي حرص الدولة على تقديم دعمها للتواجد الإقليمي والدولي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة.

كما دعت أيضًا إلى ضرورة تكثيف التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التهديدات الإرهابية المستمرة والمتطورة، مع الاستفادة من الدعم والتنسيق الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة.

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