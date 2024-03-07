مدبولي يصل ميناء الاسكندرية للافراج عن البضائع

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الي ميناء الإسكندرية ليشهد الافراج الجمركى عن البضائع.

ومن المقرر ان يعقد الدكتور مصطفي مدبولي مؤتمرا صحفيا عقب الافراج عن بعض البضائع من الميناء .

وكان قد تفقد مدبولي شركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار واستمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعرض تفصيلي عن مراحل تطوير شركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار بعد توقف دام ١٢ سنة منذ عام ٢٠١٢



وقال العضو المنتدب للشركة ان الشركة تنتج ١٢٠ طن يومي من خيوط الحرير من خط واحد ونعمل علي تشغيل خط الثاني لزيادة الانتاج لافتا لدينا١٥٠ الف عامل بالشركة وتم رفع كفاءة المعدات بالشركة بالاضافه الي استيراد بعض قطع الغيار وذلك للتحديث الشركة

واضاف العضو المنتدب ان تكلفة المنتج ٢٠ مليون دولار في العام ونحن ضمن واحده من ضمن افضل ١٠ علي مستوي العالم في انتاج الحرير