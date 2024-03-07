مدبولي يتفقد مبنى الإدارة والتحكم بميناء الإسكندرية| فيديو

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مبنى الإدارة والتحكم بميناء الإسكندرية واستمع لشرح حول عمل الإدارة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصل إلى ميناء الإسكندرية ليشهد الإفراج الجمركى عن البضائع.

الإفراج عن بعض البضائع

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا عقب الإفراج عن بعض البضائع من الميناء .

وكان قد تفقد مدبولي شركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار واستمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعرض تفصيلي عن مراحل تطوير شركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار بعد توقف دام ١٢ سنة منذ عام ٢٠١٢.