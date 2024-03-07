مدبولي: المنظومة الرقمية تساهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع بالميناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء استماعه لعرض تفصيلي عن منظومة نقل الحاويات بمحطة حاويات ترانس مصر: “إننا نسعى كحكومة لمنظومة رقمية تساهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع”، لافتا إلى أن موانئ مصر لا بد أن تضاهي كبرى الموانئ في العالم.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ميناء الإسكندرية ليشهد الإفراج الجمركى عن البضائع.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا عقب الإفراج عن بعض البضائع من الميناء.

وتفقد مدبولي شركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار، واستمع لعرض تفصيلي عن مراحل تطوير شركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار بعد توقف دام 12 سنة منذ عام 2012.